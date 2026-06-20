МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Лидерам ведущих стран ЕС нужна война с Россией, чтобы остаться у власти, такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Glenn Diesen политолог Алекс Крайнер.
«Они знают, что теряют легитимность дома. Если бы они только могли поддерживать войну с Россией, при этом не важно, выиграют они или нет — а они не смогут победить — это сняло бы все проблемы», — предупредил он.
По словам эксперта, руководствам европейских сран сейчас нужно поднимать градус эскалации до предела, чтобы отвлечь население от внутренних проблем, а потом списать все на якобы необходимость противостояния с Москвой.
«Мы в очень опасной ситуации: наши лидеры подстрекают третью мировую войну. Всякие Мерцы и Макроны этого мира», — резюмировал Крайнер.
Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия доведет СВО до логического завершения, выполнив все цели. Глава государства также неоднократно указывал на необходимость устранить первопричины конфликта.