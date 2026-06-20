Ушаков отметил любопытные нюансы в позиции Мадьяра по Украине

«Его позиция несколько отличается от позиции предшественника. Но конкретных каких-то деталей между нами и венграми не обсуждалось. Мы смотрим на развитие ситуации, но видим также, что у нового лидера есть много нюансов», — сказал Ушаков.
Как пояснил помощник президента, они касаются как взаимоотношений в рамках ЕС, так и украинского вопроса.
«Они (Нюансы. — Прим. ред.) достаточно любопытные и интересные», — заключил Ушаков.
По итогам парламентских выборов в Венгрии, прошедших в апреле, победила партия «Тиса» Петера Мадьяра. Новый премьер-министр на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Будапешт не будет отправлять на Украину оружие и военную технику.
Накануне Мадьяр заявил, что в последний момент смог добиться исключения из итогового заявления саммита ЕС пункта об ускоренном приеме Украины.
Ранее в июне он признал, что Венгрия, несмотря на стремление к диверсификации поставок энергоносителей, не сможет полностью уйти от закупок российских нефти и газа. Мадьяр также заявил, что Европе в долгосрочной перспективе было бы полезно вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству с Москвой, особенно в вопросах экономики.