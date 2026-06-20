Ушаков отметил любопытные нюансы в позиции Мадьяра по Украине

Ранее в июне он признал, что Венгрия, несмотря на стремление к диверсификации поставок энергоносителей, не сможет полностью уйти от закупок российских нефти и газа. Мадьяр также заявил, что Европе в долгосрочной перспективе было бы полезно вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству с Москвой, особенно в вопросах экономики.