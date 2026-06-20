Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков отметил любопытные нюансы в позиции Мадьяра по Украине

Ушаков: Москва видит любопытные нюансы в позиции Мадьяра по Украине.

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Позиция нового премьера Венгрии Петера Мадьяра в отношении России отличается от позиции его предшественника, однако Москва фиксирует любопытные нюансы в его взаимодействии с ЕС и взглядах на ситуацию вокруг Украины, сообщил РИА Новости помощник президента Юрий Ушаков.

«Его позиция несколько отличается от позиции предшественника. Но конкретных каких-то деталей между нами и венграми не обсуждалось. Мы смотрим на развитие ситуации, но видим также, что у нового лидера есть много нюансов», — сказал Ушаков.

Как пояснил помощник президента, они касаются как взаимоотношений в рамках ЕС, так и украинского вопроса.

«Они (Нюансы. — Прим. ред.) достаточно любопытные и интересные», — заключил Ушаков.

По итогам парламентских выборов в Венгрии, прошедших в апреле, победила партия «Тиса» Петера Мадьяра. Новый премьер-министр на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что Будапешт не будет отправлять на Украину оружие и военную технику.

Накануне Мадьяр заявил, что в последний момент смог добиться исключения из итогового заявления саммита ЕС пункта об ускоренном приеме Украины.

Ранее в июне он признал, что Венгрия, несмотря на стремление к диверсификации поставок энергоносителей, не сможет полностью уйти от закупок российских нефти и газа. Мадьяр также заявил, что Европе в долгосрочной перспективе было бы полезно вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству с Москвой, особенно в вопросах экономики.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше