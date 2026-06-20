«Мозаичная оборона» Ирана одолела «Эпическую ярость» США, считают ученые

«Применяемая Ираном стратегия децентрализованной, так называемой “мозаичной обороны” сыграла важную роль в отражении американо-израильской агрессии, а в более широком контексте представляет собой эффективную разновидность асимметричного ответа на нападение превосходящих сил противника», — говорится в их аналитической статье, которая будет опубликована в журнале «Национальная оборона» в преддверии подписания мирного соглашения между США и Ираном.
Стратегия «мозаичной обороны» предусматривает децентрализацию управления и дробление боевых сил и представляет собой противоположность традиционной для классических войн стратегии «концентрированной» обороны с опорой на «окопную войну», тяжелую технику и централизованную структуру управления войсками. В рамках этой стратегии вместо создания крупных и дорогих систем используются множество малых, дешевых и взаимозаменяемых боевых единиц (например, БПЛА, автономные РЛС и простые ракетные установки).
«Эти элементы действуют как кусочки мозаики: если уничтожить один-два, общая картина не рушится, ее можно быстро восстановить за счет перестроения оставшихся», — отмечают авторы.
Тегеран, чтобы вынудить противника пойти на компромисс, в первую очередь за счет экономического давления и асимметрии затрат, использовал БПЛА «Шахед», производство которых обходится примерно в 50 тысяч долларов за единицу, что значительно дешевле систем перехвата, на которые полагаются США и их союзники в регионе. В то же время стоимость зенитных управляемых ракет к комплексу Patriot PAC-3 составляет примерно 4 миллиона долларов.
Устойчивость «мозаичной обороны» обеспечивается соблюдением ряда ключевых принципов: сетецентричности, когда данные от одного элемента мгновенно передаются другим; адаптивности, позволяющей системе гибко перераспределять задачи при потере части элементов; и непредсказуемости, затрудняющей противнику поиск и уничтожение «центров управления» или уязвимых мест, так как единого центра нет.
Военные подразделения Ирана приобрели высокую степень независимости, стали в некоторой степени изолированными друг от друга и продолжили действовать на основании общих инструкций, полученных заранее. Это существенно усложняет любое наземное вторжение или ведение боевых операций на суше, которые США или Израиль могут попытаться осуществить в будущем.
Таким образом, как отмечают военные аналитики, в Иране успешно реализуется многоуровневая стратегия обороны, позволяющая эффективно реагировать на возникающие угрозы и практически невосприимчивая к ударам, направленным на уничтожение высшего военного командования. Каждое формирование фактически имеет в своем распоряжении полноценные «вооруженные силы» со своими разведывательными возможностями, запасами оружия и системой управления.
«В настоящее время концепции “мозаичной войны” и “мозаичной обороны” являются важным объектом военно-научных исследований в России и будут учтены в новых разработках отечественного ОПК», — говорится в статье военных ученых.