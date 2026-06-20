«Мозаичная оборона» Ирана одолела «Эпическую ярость» США, считают ученые

Тегеран, чтобы вынудить противника пойти на компромисс, в первую очередь за счет экономического давления и асимметрии затрат, использовал БПЛА «Шахед», производство которых обходится примерно в 50 тысяч долларов за единицу, что значительно дешевле систем перехвата, на которые полагаются США и их союзники в регионе. В то же время стоимость зенитных управляемых ракет к комплексу Patriot PAC-3 составляет примерно 4 миллиона долларов.