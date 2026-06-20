Euractiv: уход Зеленского с ужина ЕС обернулся спором о контактах с Россией

Однако после того, как Зеленский покинул зал, обсуждение быстро переключилось на вопрос возможных контактов с Москвой. Отмечается, что лидеры ЕС разошлись во мнениях относительно того, кто должен представлять Европу на потенциальных переговорах с Россией.