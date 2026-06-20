Euractiv: уход Зеленского с ужина ЕС обернулся спором о контактах с Россией

После ухода Владимира Зеленского с ужина лидеров стран ЕС обсуждение Китая сменилось спорами о России и Украине. Об этом сообщает портал Euractiv.
По данным издания, первый день саммита ЕС должен был быть посвящён Китаю и открытию переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Однако после того, как Зеленский покинул зал, обсуждение быстро переключилось на вопрос возможных контактов с Москвой. Отмечается, что лидеры ЕС разошлись во мнениях относительно того, кто должен представлять Европу на потенциальных переговорах с Россией.
В статье говорится, что из-за затянувшихся споров обсуждение стратегии Евросоюза в отношении Китая пришлось отложить почти до 23:00.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил о желании ЕС установить дипканал связи с Россией для обмена позициями.