Скотт Риттер считает несомненной победу России в конфликте на Украине

«Это очень трудная война [на Украине]. Чтобы приехать к вам в Мелитополь, я рисковал жизнью, потому что по дороге меня могли атаковать украинские дроны. Вы это знаете, вы живете в городе, который постоянно подвергается атакам украинцев. Но вы знаете свою историю, вы уже победили фашизм. Вы на правильной стороне истории. И я верю, что вы победите и в этот раз. Потому что у вас нет другого выбора», — сказал Риттер.