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Скотт Риттер считает несомненной победу России в конфликте на Украине

Один раз победив фашизм, российский народ способен на подобное снова, заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США.

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Россия несомненно завершит победой специальную военную операцию на Украине. Один раз победив фашизм, российский народ способен на подобное снова, заявил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер на презентации своей книги «Дорога в ад» в Мелитопольском государственном университете в Запорожской области.

«Это очень трудная война [на Украине]. Чтобы приехать к вам в Мелитополь, я рисковал жизнью, потому что по дороге меня могли атаковать украинские дроны. Вы это знаете, вы живете в городе, который постоянно подвергается атакам украинцев. Но вы знаете свою историю, вы уже победили фашизм. Вы на правильной стороне истории. И я верю, что вы победите и в этот раз. Потому что у вас нет другого выбора», — сказал Риттер.

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