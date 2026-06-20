Focus: отказ по настоянию Мадьяра от ускорения приема в ЕС стал неудачей Украины

В тексте итогового заявления саммита по Украине пункт о ее присоединении к ЕС звучит следующим образом: «Европейский совет приветствует проведение межправительственной конференции по вступлению Украины в Европейский союз и открытие кластера по фундаментальным вопросам 15 июня 2026 года и надеется на открытие других кластеров в соответствии с подходом, основанным на заслугах». Венгерское интернет-издание HVG, в распоряжении которого оказался первоначальный вариант итогового заявления саммита Евросоюза, сообщило, что в нем была фраза о том, что после открытия переговоров с Украиной по первому кластеру вопросов переговоры по остальным кластерам начнутся «по существу и в кратчайшие сроки». Эти слова были исключены из окончательного варианта по настоянию премьера Венгрии, указало HVG.