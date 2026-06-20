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Focus: отказ по настоянию Мадьяра от ускорения приема в ЕС стал неудачей Украины

Издание отметило, что корректировка не повлияла на ход переговоров, но ЕС удалось снять с себя давление.

БЕРЛИН, 20 июня. /ТАСС/. Исключение по настоянию премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра из заявления лидеров стран ЕС слов об ускорении вступления Украины в сообщество стало «шагом назад» для нее. Такую оценку 19 июня привел журнал Focus.

Как отметило издание, несмотря на то что такая корректировка не повлияла на ход переговоров, ЕС удалось снять с себя давление, связанное с необходимостью оперативно переходить к следующим этапам процесса.

В тексте итогового заявления саммита по Украине пункт о ее присоединении к ЕС звучит следующим образом: «Европейский совет приветствует проведение межправительственной конференции по вступлению Украины в Европейский союз и открытие кластера по фундаментальным вопросам 15 июня 2026 года и надеется на открытие других кластеров в соответствии с подходом, основанным на заслугах». Венгерское интернет-издание HVG, в распоряжении которого оказался первоначальный вариант итогового заявления саммита Евросоюза, сообщило, что в нем была фраза о том, что после открытия переговоров с Украиной по первому кластеру вопросов переговоры по остальным кластерам начнутся «по существу и в кратчайшие сроки». Эти слова были исключены из окончательного варианта по настоянию премьера Венгрии, указало HVG.

Мадьяр неоднократно заявлял, что новое правительство Венгрии выступает против ускоренного приема Украины в ЕС. Оно считает, что к этой стране должны применяться общие критерии, которые действуют в отношении всех кандидатов на вступление.

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