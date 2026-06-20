Средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских БПЛА над Тульской областью

Подразделения ПВО Минобороны России минувшей ночью уничтожили семь украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По его словам, в результате атаки никто не пострадал. По предварительной информации, повреждений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано.
Миляев также отметил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.
Ранее сообщалось, что средства ПВО армии России уничтожили два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы.
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