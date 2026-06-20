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ТАСС: в Просяной ударами ФАБ уничтожили большую часть группировки ВСУ

По информации российских силовиков, наибольшие потери понесли остатки 79-й бригады украинской армии.

ДОНЕЦК, 20 июня. /ТАСС/. Большая часть украинской группировки в населенном пункте Просяная в Днепропетровской области уничтожена ударами ФАБ. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, наибольшие потери понесли находившиеся в селе остатки 79-й бригады ВСУ.

«В Просяной для противника складывается непростая ситуация. Там большая часть группировки противника уничтожена ФАБами, в том числе остатки 79-й бригады, которая там находилась. Это подразделение понесло наибольшие потери», — сообщили в силовых структурах.