ТАСС: в Просяной ударами ФАБ уничтожили большую часть группировки ВСУ

ДОНЕЦК, 20 июня. /ТАСС/. Большая часть украинской группировки в населенном пункте Просяная в Днепропетровской области уничтожена ударами ФАБ. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, наибольшие потери понесли находившиеся в селе остатки 79-й бригады ВСУ.
«В Просяной для противника складывается непростая ситуация. Там большая часть группировки противника уничтожена ФАБами, в том числе остатки 79-й бригады, которая там находилась. Это подразделение понесло наибольшие потери», — сообщили в силовых структурах.