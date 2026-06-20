Ушаков заявил о «любопытных нюансах» в позиции Мадьяра по Украине

Позиция премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра по России отличается от подхода его предшественника, однако Москва отмечает ряд «любопытных и интересных» нюансов в его взглядах на Украину и отношения с Евросоюзом.
Об этом РИА Новости заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Его позиция несколько отличается от позиции предшественника… Мы смотрим на развитие ситуации, но видим также, что у нового лидера есть много нюансов», — сказал он.
Ранее политолог Юрий Светов выразил мнение, что премьер-министр Венгрии не будет строить политику, полностью ориентированную на Евросоюз, а станет отстаивать венгерские интересы.