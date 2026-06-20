Анчелотти сообщил о возвращении Неймара в состав сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, что форвард Неймар будет включён в заявку команды на матч с Шотландией.
«Завтра Неймар будет тренироваться индивидуально, затем, в воскресенье, вернётся к занятиям в общей группе и после этого будет вызван на матч против Шотландии», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.
Напомним, что Неймара включили в заявку сборной Бразилии на ЧМ-26. Но он пропустил стартовую игру с Марокко из-за травмы. Игрок также не вышел на поле во втором матче, с Гаити.
Ранее сообщалось, что у Неймара за три года родится четвёртая дочка.