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Анчелотти сообщил о возвращении Неймара в состав сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, что форвард Неймар будет включён в заявку команды на матч с Шотландией.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, что форвард Неймар будет включён в заявку команды на матч с Шотландией.

«Завтра Неймар будет тренироваться индивидуально, затем, в воскресенье, вернётся к занятиям в общей группе и после этого будет вызван на матч против Шотландии», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, что Неймара включили в заявку сборной Бразилии на ЧМ-26. Но он пропустил стартовую игру с Марокко из-за травмы. Игрок также не вышел на поле во втором матче, с Гаити.

Ранее сообщалось, что у Неймара за три года родится четвёртая дочка.