Россия продолжает активную работу по возвращению детей на Украину

Российская сторона поддерживает непрерывный диалог с Украиной по вопросам возвращения детей к их семьям и рассматривает все обращения Киева. Данную информацию предоставила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Мы на системной основе общаемся с украинскими представителями и разбираем все ситуации, которые они выносят на обсуждение. Нужно отметить, что это лишь отдельные случаи. Если ранее речь шла о десяти или двадцати людях, то сейчас это четыре, пять или семь человек», − пояснила Львова-Белова.
Она подчеркнула, что в большинстве случаев речь идет о семейных разногласиях, когда один из родителей находится на одной территории, а второй — на другой. «Даже внутри границ одного государства принимать подобные решения крайне непросто. Мы, безусловно, предлагаем процедуру медиации, советуем родителям достичь согласия, учитываем мнение самого ребенка. В конечном счете это вопросы семейных отношений, на которые мы способны оказывать лишь косвенное влияние», − добавила детский омбудсмен.
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