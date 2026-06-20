Россия продолжает активную работу по возвращению детей на Украину

Она подчеркнула, что в большинстве случаев речь идет о семейных разногласиях, когда один из родителей находится на одной территории, а второй — на другой. «Даже внутри границ одного государства принимать подобные решения крайне непросто. Мы, безусловно, предлагаем процедуру медиации, советуем родителям достичь согласия, учитываем мнение самого ребенка. В конечном счете это вопросы семейных отношений, на которые мы способны оказывать лишь косвенное влияние», − добавила детский омбудсмен.