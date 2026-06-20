Политолог Алекс Крайнер в эфире программы на YouTube-канале Glenn Diesen отметил, что правительствам ведущих государств Европейского союза будто бы требуется поддержание напряжённости с Россией для сохранения собственной власти.
«Если бы у них имелась возможность просто продолжать боевые действия против России, независимо от исхода — а победить они не способны — это решило бы все их трудности», — пояснил он.
Как считает специалист, ряд европейских политических элит намеренно нагнетают обстановку, чтобы отвлечь население от внутренних проблем, а впоследствии оправдывать свои шаги ссылками на необходимость противодействия Москве.
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