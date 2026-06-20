Англия провела товарищеский матч после игры с Хорватией на ЧМ-2026

Сборная Англии провела товарищеский матч на следующий день после игры с Хорватией на чемпионате мира.
Как сообщает The Athletic, 13 игроков, которые не были задействованы в игре с Хорватией, приняли участие в товарищеском матче против «Спортинг Канзас-Сити».
Сборная Англии одержала победу 5:1 над клубом из MLS.
По информации источника, тренер Томас Тухель считает, что эта дополнительная нагрузка позволит его игрокам оставаться в тонусе на случай, если они понадобятся в матчах мундиаля.
Англия взяла верх над Хорватией в первом туре группового этапа чемпионата мира — 2026. Встреча группы L завершилась со счётом 4:2.
Ранее Кейн рассказал о рационе английских футболистов перед первым матчем на ЧМ.