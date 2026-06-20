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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у восточного побережья Камчатки. Об этом свидетельствуют данные Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

Источник: RT на русском

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у восточного побережья Камчатки. Об этом свидетельствуют данные Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.

По информации сейсмологов, подземный толчок был зафиксирован 20 июня в 06:49 по мск. Эпицентр располагался в районе координат 52,61° северной широты и 161,01° восточной долготы.

Очаг землетрясения находился на глубине 17 км. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не приводится.

Ранее сообщалось, что за сутки на Камчатке зарегистрировали 25 сейсмособытий магнитудой от 3,6 до 6,9.