У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у восточного побережья Камчатки. Об этом свидетельствуют данные Камчатского филиала Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.
По информации сейсмологов, подземный толчок был зафиксирован 20 июня в 06:49 по мск. Эпицентр располагался в районе координат 52,61° северной широты и 161,01° восточной долготы.
Очаг землетрясения находился на глубине 17 км. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не приводится.
Ранее сообщалось, что за сутки на Камчатке зарегистрировали 25 сейсмособытий магнитудой от 3,6 до 6,9.