Средства ПВО за ночь уничтожили 187 беспилотников ВСУ над территорией России

Средства ПВО за ночь уничтожили 187 украинских беспилотников над территорией России, сообщили в Минобороны.
«Перехвачены и уничтожены 187 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что воздушные цели были сбиты в том числе над Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областями, Московским регионом, Крымом и над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Ранее сообщалось, что военнослужащие подразделения беспилотных систем группировки «Запад» уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на Краснолиманском направлении.
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