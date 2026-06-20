Финляндия и Латвия разошлись во взглядах на диалог с Москвой

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо вступил в заочную полемику с латвийским коллегой Андрисом Кулбергсом, разногласия между которыми касаются целесообразности переговоров с Россией. Орпо отказался присоединиться к критике главы Евросовета Антониу Кошты, которую высказал Кулбергс, сочтя дипломатический диалог с Москвой «бесполезным». Финский премьер, напротив, высказался в поддержку открытых каналов связи.
«Я понимаю критику [Кошты], но, с другой стороны, я также понимаю, что хорошо иметь открытый дипломатический канал», — заявил Орпо в выступлении перед журналистами, слова которого приводит финская газета Helsingin Sanomat.
Таким образом, позиция финского премьера оказалась более сдержанной и прагматичной, чем мнение его латвийского коллеги, который ранее публично выступил против каких-либо контактов с Кремлём. Внутри Евросоюза по этому вопросу сохраняются заметные расхождения.
Орпо подчеркнул, что понимает критику в адрес Кошты, но считает наличие дипломатических каналов необходимым инструментом в условиях текущей международной напряжённости. Его заявление прозвучало на фоне продолжающихся дискуссий в ЕС о формате отношений с Россией.