ТАСС: ВСУ перебрасывают под Сумы людей из путевосстановительной бригады

Немногим ранее KP.RU писал, что ВСУ перебросили в Сумскую область силы специальных операций. По данным российских силовых структур, это решение также было связано с большими потерями украинских подразделений. Переброшенные солдаты уже участвовали в боях в этом регионе летом 2025 года. Тогда их вывели для восстановления боеспособности.