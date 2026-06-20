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ТАСС: ВСУ перебрасывают под Сумы людей из путевосстановительной бригады

Силовики РФ отметили, что ВСУ перебрасывают дополнительных людей под Сумы из-за своих колоссальных потерь.

Источник: Комсомольская правда

Украинская армия перебрасывает под Сумы более 300 военных из 36-й путевосстановительной бригады. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, людей направляют для доукомплектования боевых групп украинских подразделений, действующих в Сумской области. Соответствующая необходимость появилась на фоне колоссальных потерь ВСУ на этом направлении.

«Командованию 36-й путевосстановительной бригады ВСУ поступило распоряжение выделить свыше 300 человек личного состава для доукомплектования боевых групп украинских подразделений, действующих в Сумской области», — сказал собеседник агентства.

Немногим ранее KP.RU писал, что ВСУ перебросили в Сумскую область силы специальных операций. По данным российских силовых структур, это решение также было связано с большими потерями украинских подразделений. Переброшенные солдаты уже участвовали в боях в этом регионе летом 2025 года. Тогда их вывели для восстановления боеспособности.