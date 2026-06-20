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Силы ПВО за ночь сбили 187 беспилотников ВСУ над регионами России

Силы ПВО отражали атаку беспилотников ВСУ в период с 20:00 мск 19 июня до 07:00 мск 20 июня.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО за ночь сбили 187 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атака была отражена в период с 20:00 мск 19 июня до 07:00 мск 20 июня. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили беспилотники самолетного типа над несколькими областями, Крымом, Московским регионом, Краснодарским краем, а также над Черным и Азовским морями.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 19 июня текущего года до 07:00 мск 20 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 187 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской и Астраханской областями. Также БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваториями двух морей.

Немногим ранее Минобороны сообщало, что за ночь над регионами России были сбиты 376 украинских беспилотников. Тогда атаку отражали над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской и другими областями. В ведомстве также уточняли, что часть дронов уничтожили над Москвой, Крымом и Черным морем.

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