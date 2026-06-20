Депутаты от «Единой России» поздравили медиков Красноярска с профессиональным праздником

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Профессиональный праздник медицинских работников отмечается в России в третье воскресенье июня.
Традиционно в День медицинского работника в медучреждениях проходят праздничные концерты, вручения государственных наград и почётных грамот, в медицинских университетах и училищах вспоминают своих выдающихся выпускников. Депутаты, активисты и сторонники партии «Единая Россия» посещают медицинские учреждения и поздравляют коллективы с профессиональным праздником.
Накануне праздника депутат краевого парламента Елена Пензина посетила травмотолого-ортопедическое отделение № 3 красноярской больницы № 7 в Советском районе.
Парламентарий поздравила медиков с праздником, поблагодарила их за труд, пожелала здоровья, благодарных пациентов и благополучия в семьях и вручила чайные наборы от партии «Единая Россия»:
«День медицинского работника — это всегда очень теплый праздник. Большинство медиков, посвятивших себя этой профессии, очень искренне хотят помочь людям и делают для этого все. Моя бабушка и мама всю жизнь проработали в медицине, я знаю, что такое профессия врача. Люди идут в нее по зову сердца, у них это внутреннее призвание — облегчить боль, сделать все, чтобы человек был здоров. Я поздравляю всех врачей, медсестер, младший медицинский медперсонал. Желаю личного и семейного счастья, поменьше волнений, здоровья! С праздником!».
Депутат краевого парламента Виталий Дроздов приехал в стоматологическую поликлинику № 2 в Железнодорожном районе Красноярска, чтобы поздравить медиков с праздником и вручил от партии «Единая Россия» наборы к чаю.
Виталий Дроздов отметил, что является пациентом данной клиники, и с большим уважением относится к медикам стоматологии № 2: «Для меня день медика — глубоко личный праздник. Моя мама в сельской медицине проработала практически всю жизнь. Я воспитан в уважении к этой профессии. Сегодня приехал поздравить медиков в стоматологию № 2. Я к ней прикреплен, здесь лечусь и хочу сказать, что здесь удивительные медики работают. Поход к стоматологу — это испытание, но это не относится к этой поликлинике. Здесь не страшно, здесь не больно, попадаешь в заботливые, профессиональные руки, которые точно помогут. Доктора должны лечить и душу, частичку себя отдавать, отдавать частичку своей энергии, чтобы пациент поверил, что он выздоровеет. Я всегда медикам желаю, чтобы у них самих хватило сил и здоровья этот нелегкий труд и призвание выдерживать и продолжать служить на благо всем нам. От того насколько медицинская помощь будет профессиональной, доступной, своевременной зависит благополучие нашей страны, поэтому в ежедневной деятельности и в народной программе партии “Единая Россия” один из главных приоритетов — поддержка медицины и каждого медицинского работника».
Главный врач стоматологической поликлиники № 2 Красноярска Всеволод Кан отметил, что в медицине работает более 30 лет: «Я работаю в медицине больше 30 лет, в этой поликлинике уже 7 лет. Мы охраняем здоровье граждан, поэтому помимо счастья в личной жизни, я хочу всем сотрудникам нашего коллектива пожелать здоровья, чтобы у них все было хорошо!».
Депутат горсовета Красноярска Артемий Любушкин посетил детскую поликлинику № 2, где также поздравил коллектив и вручил главному врачу чайные наборы от партии.
Главный врач Красноярской городской детской поликлиники № 2 Владимир Упатов рассказал: «Люблю работу за то, что она помогает людям быть здоровыми! Самое ценное, что есть у человека с первых моментов — его здоровье. Медицина — это как раз та отрасль, которая встречает человека на пороге его жизни. Мы защищаем здоровье наших маленьких пациентов. Хотелось бы поздравить с наступающим профессиональным праздником медицинских работников, пожелать самого крепкого здоровья, чтобы ваша работа всегда приносила вам радость и удовольствие, и вы получали моральное, материальное удовлетворение от своей профессии!».
Депутат Красноярского городского Совета Артемий Любушкин: «В преддверии Дня медицинского работника хотелось бы поздравить наших врачей и всех тех, кто связал свою жизнь со здравоохранением. Эти люди берегут самое важное, что есть в нашей жизнь — это наше здоровье. Хотелось бы медицинским работникам пожелать крепкого здоровья, чтобы у них все было хорошо, и простого человеческого счастья!».
«Единая Россия» продолжает обеспечивать модернизацию медицинских учреждений. В федеральном бюджете 2026 года на модернизацию первичного звена здравоохранения направлено 54,6 млрд рублей, ещё более 90 млрд рублей предусмотрено на развитие инфраструктуры здравоохранения. При поддержке Партии уже удалось построить более 6,5 тысяч ФАПов, поликлиник и амбулаторий и провести капремонт почти 8 тысяч медучреждений. В 2025 году в медицинские организации поступило более 40 тысяч единиц оборудования.
Дальнейшее совершенствование системы здравоохранения выступает одной из ключевых задач «Единой России». Партия включит в новую Народную программу меры по внедрению искусственного интеллекта в оказание медицинской помощи, что позволит снизить избыточную нагрузку на врачей и средний медицинский персонал.
16+