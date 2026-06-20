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Сторонники «Единой России» в Красноярске провели мастер-класс по северному многоборью

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На острове Татышев в рамках Всероссийского марафона «Сила России» состоялись показательные выступления и практический мастер-класс по северному многоборью. Мероприятие организовано при поддержке регионального Комитета по национальным и неолимпийским видам спорта совместно с краевой Федерацией северного многоборья. Сторонники «Единой России» провели тренинг по одной из ключевых дисциплин — метанию топора на дальность, с демонстрацией правильной техники и мер безопасности.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На острове Татышев в рамках Всероссийского марафона «Сила России» состоялись показательные выступления и практический мастер-класс по северному многоборью. Мероприятие организовано при поддержке регионального Комитета по национальным и неолимпийским видам спорта совместно с краевой Федерацией северного многоборья. Сторонники «Единой России» провели тренинг по одной из ключевых дисциплин — метанию топора на дальность, с демонстрацией правильной техники и мер безопасности.

Почетными гостями мероприятия стали депутаты Законодательного Собрания края Сергей Сизоненко и Красноярского городского Совета Артём Речицкий. Парламентарии подчеркнули значимость северного многоборья как неотъемлемой части наследия коренных народов Севера, а также его роль в физическом воспитании молодёжи и популяризации здорового образа жизни среди жителей региона.

Сергей Сизоненко рассказал, что с детства увлекался северным многоборьем: «Наш Красноярский край — уникальная территория, на которой проживает 8 малочисленных народов и у них уникальная культура. Национальные виды спорта уходят своими корнями в древность, они связаны с традиционными видами деятельности. Метание маута напоминает ловлю оленя, прыжки через нарты, метание топора. Многие ребята, которые проходят такую спортивную закалку, становятся лучшими в различных видах спорта, они имеют серьезную физическую подготовку в сложных климатических условиях и могут участвовать в серьезных соревнованиях, отстаивая честь нашей страны. Этот вид спорта очень мощный. Здорово, что в крае этот вид спорта поддерживается. Я сам занимался северным многоборьем, по национальности долганин. Меня этот спорт научил никогда не сдаваться и идти вперед».

Наставниками выступили профессиональные спортсмены по северному многоборью. Они продемонстрировали показательные заходы с бросками, подробно разобрали с новичками основные ошибки, а также провели индивидуальные консультации по технике метания и физической подготовке. Все желающие могли попробовать свои силы.

Президент регионального Комитета национальных и неолимпийских видов спорта Данил Ревун: «Текущий год объявлен Годом единства народов России. Мастера спорта и кандидаты в мастера по северному многоборью провели показательные выступления и мастер-классы. Задача мероприятия — максимально привлечь людей, рассказать про северное многоборье, потому что такие виды спорта являются частью нашей национальной идентичности».

Мероприятия и тренировки в рамках марафона бесплатны. О площадках проведения мастер-классов и лекций можно узнать по ссылке: https://sila-rossii.er.ru/

Напомним, Всероссийский марафон «Сила России» ежегодно проходит в два этапа — летом и зимой в рамках выполнения раздела народной программы «Гражданская солидарность и молодёжная политика».

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