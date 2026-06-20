Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конституцию Венгрии изменили под Орбана: что теперь его ждёт

В Венгрии вступила в силу конституционная поправка, подписанная президентом страны Тамашем Шуйоком. Документ устанавливает ограничение на пребывание на посту премьер-министра — не более восьми лет. Она фактически блокирует возможность возвращения бывшего премьера Виктора Орбана.

Документ уже был одобрен парламентом страны. Поправка вводит ограничение в два срока и распространяется задним числом, что делает невозможным повторное занятие поста для тех, кто уже его занимал ранее.

«Президент в соответствии с полномочиями, данными конституцией, подписал поправку в конституцию и распорядился опубликовать её в официальном вестнике», — сказано в заявлении президентского дворца.

Власти отмечают, что изменения признаны соответствующими основному закону страны и не влияют на текущие процедуры формирования правительства и выборов. Инициатива ранее была представлена в парламенте после смены кабмина, а в политических кругах получила неофициальное название Lex Orban («закон имени Орбана») из-за того, что потенциально затрагивает прежде всего бывшего премьера.

Тем временем Орбана ещё на год переизбрали председателем партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» в ходе общенационального партийного съезда в Будапеште. За него проголосовали 729 делегатов, ещё 8 воздержались. Соратники политика заявили, что рассчитывают на его способность сохранить единство партии и обновить политическую программу.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше