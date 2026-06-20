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«Канал с Россией нужен!» Премьер Финляндии примкнул к лагерю Кошты

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заочно поспорил со своим латвийским коллегой Андрисом Кулбергсом из-за позиции главы Евросовета Антониу Кошты по переговорам с Россией. Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat.

Источник: Life.ru

Орпо отказался критиковать Кошту и не согласился с Кулбергсом, который заявил, что поддерживать дипломатические каналы с Россией не нужно.

«Я понимаю критику (Кошты, — Прим. Life.ru), но, с другой стороны, я также понимаю, что хорошо иметь открытый дипломатический канал», — сказал финский премьер.

Орпо добавил, что узнал о разговоре Кошты с российской стороной уже после того, как он состоялся. Но глава Евросовета заверил его, что никаких конкретных переговоров на самом деле не велось.

«Мы не заманиваем Россию за стол переговоров, и не Европе решать, начинать ли переговоры», — подытожил Орпо.

Ранее в Евросоюзе возникла напряжённость после того, как стало известно о контактах европейских чиновников с Москвой. Заявление Кошты, что он готовится к возможным переговорам с Россией, вызвало резкую реакцию у нескольких правительств. Некоторые страны заявили, что их не предупредили заранее о таких инициативах. Особенно остро отреагировали страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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