«Канал с Россией нужен!» Премьер Финляндии примкнул к лагерю Кошты

Ранее в Евросоюзе возникла напряжённость после того, как стало известно о контактах европейских чиновников с Москвой. Заявление Кошты, что он готовится к возможным переговорам с Россией, вызвало резкую реакцию у нескольких правительств. Некоторые страны заявили, что их не предупредили заранее о таких инициативах. Особенно остро отреагировали страны Балтии — Латвия, Литва и Эстония.