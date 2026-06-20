Хаменеи сделал громкое заявление по поводу соглашения с США

В своем первом публичном комментарии по поводу сделки Хаменеи заявил, что дал согласие на реализацию соглашения, однако «в принципе» не поддерживал его подписание. Дополнительных пояснений он не привел.
По словам Хаменеи, он санкционировал сделку после того, как президент Ирана Масуд Пезешкиан взял на себя ответственность за ее реализацию и обязался защищать права иранского народа, а также интересы «фронта сопротивления» — вероятно, речь идет о поддерживаемой Тегераном ливанской группировке «Хезболла».
Американские эксперты утверждают, что фактически Хаменеи переложил политическую ответственность за сделку на избранное правительство страны. Иранская политическая система сочетает выборные институты власти с теократическими структурами, обладающими значительно большими полномочиями. Ключевую роль в этой системе играет верховный лидер государства.
Эскалация конфликта между Израилем с США и Ираном с ливанским движением «Хезболла» продолжалась с 28 февраля. Вскоре Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Хаменеи говорил, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
Иран за время эскалации неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока, в числе которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Также они отрицали, что атакам подвергалась Турция. Ближневосточные государства раскритиковали иранские действия. В частности, ОАЭ закрыли посольство в стране и отозвали посла, а Саудовская Аравия угрожала Ирану ответными ударами.
«Хезболла» является ливанским движением, но имеет тесные связи с Ираном. Движение атаковало Израиль вскоре после эскалации ближневосточного конфликта. Израиль в ответ объявил военную операцию в Ливане. Руководство «Хезболлы» поприветствовало избрание Моджтабы Хаменеи Верховным руководителем Ирана и заявило, что сохранит приверженность иранскому руководству. 9 марта ливанский президент говорил, что «Хезболла» втянула Ливан в конфликт, игнорируя волю большинства граждан. 24 марта Ливан объявил иранского посла персоной нон грата.
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