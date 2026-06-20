Мир на грани: эксперт раскрыл, как начнется ядерная война

Аналитик также оценил риски прямого противостояния между Россией и Соединенными Штатами. Алексей Громский полагает, что в случае эскалации стороны могут ограничиться использованием тактического ядерного вооружения. Риск подобного сценария, по словам эксперта, возрастает в случае попыток европейских стран блокировать или дестабилизировать ситуацию вокруг Калининградской области. При этом специалист добавил, что развитие событий по такому пути не обязательно приведет к всеобщему глобальному уничтожению.