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Мир на грани: эксперт раскрыл, как начнется ядерная война

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский допустил возможность начала ядерного конфликта с локальных столкновений.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский допустил возможность начала ядерного конфликта с локальных столкновений. По мнению эксперта, современные угрозы связаны не с глобальным обменом массированными ударами, а с применением тактического ядерного оружия в региональных спорах.

«Ядерная война начнется не с массированных пусков, а с локального конфликта — например, формата Индия — Пакистан», — пояснил Алексей Громский в интервью News.ru. Аналитик подчеркнул, что сценарии применения ядерных зарядов уже давно стали объектом изучения профильных специалистов, и текущая обстановка в мире делает подобные прогнозы все более актуальными.

Аналитик также оценил риски прямого противостояния между Россией и Соединенными Штатами. Алексей Громский полагает, что в случае эскалации стороны могут ограничиться использованием тактического ядерного вооружения. Риск подобного сценария, по словам эксперта, возрастает в случае попыток европейских стран блокировать или дестабилизировать ситуацию вокруг Калининградской области. При этом специалист добавил, что развитие событий по такому пути не обязательно приведет к всеобщему глобальному уничтожению.

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