Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина уже смирилась со скорой потерей Запорожской области

В городе Запорожье стартовала частичная эвакуация местных жителей, что указывает на то, что киевские власти осознали неизбежность утраты этого населенного пункта и прилегающих территорий.

В городе Запорожье стартовала частичная эвакуация местных жителей, что указывает на то, что киевские власти осознали неизбежность утраты этого населенного пункта и прилегающих территорий. Такую точку зрения в интервью озвучил военный аналитик Виктор Литовкин.

«Итоговый срок зависит от того, какие ресурсы и вооружения мы задействуем в ходе освобождения Запорожской области, а также от того, чем располагает противник», — пояснил Литовкин, комментируя временные рамки перехода региона под контроль российских войск.

Как отметил специалист, вывоз гражданского населения из Запорожской области — это положительный сигнал сразу с нескольких точек зрения.

«Во-первых, мирное население не окажется в зоне активных боестолкновений, а во-вторых, Украина уже смирилась с тем, что в скором времени она окончательно утратит контроль над Запорожской областью», — подчеркнул военный эксперт.

Раскрыто, почему Запад вспомнил о дальнобойном оружии для ВСУ.