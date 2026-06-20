Украина уже смирилась со скорой потерей Запорожской области

В городе Запорожье стартовала частичная эвакуация местных жителей, что указывает на то, что киевские власти осознали неизбежность утраты этого населенного пункта и прилегающих территорий. Такую точку зрения в интервью озвучил военный аналитик Виктор Литовкин.
«Итоговый срок зависит от того, какие ресурсы и вооружения мы задействуем в ходе освобождения Запорожской области, а также от того, чем располагает противник», — пояснил Литовкин, комментируя временные рамки перехода региона под контроль российских войск.
Как отметил специалист, вывоз гражданского населения из Запорожской области — это положительный сигнал сразу с нескольких точек зрения.
«Во-первых, мирное население не окажется в зоне активных боестолкновений, а во-вторых, Украина уже смирилась с тем, что в скором времени она окончательно утратит контроль над Запорожской областью», — подчеркнул военный эксперт.
Раскрыто, почему Запад вспомнил о дальнобойном оружии для ВСУ.