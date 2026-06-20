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Текслер отчитался перед депутатами и предложил разделить власть в регионе

Губернатор Челябинской области выступил с ежегодным обращением.

Источник: Правительство Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 18 июня выступил с ежегодным обращением к депутатам, подведя итоги работы и обозначив планы на будущее.

В своей речи он сообщил, что валовый региональный продукт с 2019 года удвоился и превысил три триллиона рублей. Ключевым предложением стало разделение должностей губернатора и председателя правительства для повышения эффективности управления.

Также Текслер затронул социальные вопросы, включая меры поддержки семей и бойцов СВО, и предложил создавать детские сады при крупных предприятиях и вузах. Депутаты назвали озвученные инициативы, в частности Социальный кодекс, настоящим прорывом.