Текслер отчитался перед депутатами и предложил разделить власть в регионе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 18 июня выступил с ежегодным обращением к депутатам, подведя итоги работы и обозначив планы на будущее.
В своей речи он сообщил, что валовый региональный продукт с 2019 года удвоился и превысил три триллиона рублей. Ключевым предложением стало разделение должностей губернатора и председателя правительства для повышения эффективности управления.
Также Текслер затронул социальные вопросы, включая меры поддержки семей и бойцов СВО, и предложил создавать детские сады при крупных предприятиях и вузах. Депутаты назвали озвученные инициативы, в частности Социальный кодекс, настоящим прорывом.