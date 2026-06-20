Япония и США начали масштабные учения на Окинаве

Данные учения проводятся в шестой раз. В текущем году к ним впервые присоединились корабли морской транспортной группы Сил самообороны, а также военнослужащие подразделения, обеспечивающего эксплуатацию новых береговых противокорабельных ракетных комплексов «тип 25», развернутых в марте текущего года.