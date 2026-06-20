Япония и США начали масштабные учения на Окинаве

Общая численность участников маневров составляет 9,6 тысячи человек. Целью учений заявлена отработка действий и повышение тактического уровня по защите островных территорий. В них задействованы Силы самообороны Японии, а также американские военные, представляющие три рода войск: сухопутные, морские и воздушные.
Данные учения проводятся в шестой раз. В текущем году к ним впервые присоединились корабли морской транспортной группы Сил самообороны, а также военнослужащие подразделения, обеспечивающего эксплуатацию новых береговых противокорабельных ракетных комплексов «тип 25», развернутых в марте текущего года.
На церемонии открытия учений командующий западным направлением Сэйдзи Ториуми в своей речи заявил, что «это важные учения, воплощающие принцип “защита западных — защита Японии”». Маневры продлятся до 30 июня.