Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Япония и США начали масштабные учения на Окинаве

На юге Японии стартовали масштабные совместные учения Resolute Dragon-26, проводимые вооруженными силами Японии и США. Как сообщает телеканал TBS, мероприятия развернулись на 23 площадках, расположенных на островах Окинава и Кюсю.

Источник: Reuters

Общая численность участников маневров составляет 9,6 тысячи человек. Целью учений заявлена отработка действий и повышение тактического уровня по защите островных территорий. В них задействованы Силы самообороны Японии, а также американские военные, представляющие три рода войск: сухопутные, морские и воздушные.

Данные учения проводятся в шестой раз. В текущем году к ним впервые присоединились корабли морской транспортной группы Сил самообороны, а также военнослужащие подразделения, обеспечивающего эксплуатацию новых береговых противокорабельных ракетных комплексов «тип 25», развернутых в марте текущего года.

На церемонии открытия учений командующий западным направлением Сэйдзи Ториуми в своей речи заявил, что «это важные учения, воплощающие принцип “защита западных — защита Японии”». Маневры продлятся до 30 июня.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше