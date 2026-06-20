Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Сабантуем

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Сабантуем. Поздравление он опубликовал в своем канале в мессенджере MAX.

Источник: ИА Татар-информ

В обращении лидер республики привел строки народного поэта Татарстана Роберта Миннуллина:

"Җилферди чиккән сөлгеләр,

Бүләкләр — күбебезгә!

Көрәшик тә, узышыйк та —.

Сабантуй бүген бездә!".

«С праздником, друзья! Пусть Сабантуй принесет каждому радость встреч и вдохновит на добрые дела!» — пожелал Раис Татарстана.

Напомним, основные мероприятия Сабантуя в Казани пройдут 20 июня на трех традиционных площадках — в поселках Мирный и Дербышки, а также в лесопарке «Лебяжье». В программе — концерты, соревнования по национальной борьбе корэш, народные игры, мастер-классы и работа национальных подворий. Ранее «Татар-информ» публиковал подробную программу праздника.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше