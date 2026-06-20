Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Сабантуем

В обращении лидер республики привел строки народного поэта Татарстана Роберта Миннуллина:
"Җилферди чиккән сөлгеләр,
Бүләкләр — күбебезгә!
Көрәшик тә, узышыйк та —.
Сабантуй бүген бездә!".
«С праздником, друзья! Пусть Сабантуй принесет каждому радость встреч и вдохновит на добрые дела!» — пожелал Раис Татарстана.
Напомним, основные мероприятия Сабантуя в Казани пройдут 20 июня на трех традиционных площадках — в поселках Мирный и Дербышки, а также в лесопарке «Лебяжье». В программе — концерты, соревнования по национальной борьбе корэш, народные игры, мастер-классы и работа национальных подворий. Ранее «Татар-информ» публиковал подробную программу праздника.