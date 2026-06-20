Синоптик Леус рассказал, какую погоду ждать в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сказал, что днем 20 июня воздух в Москве прогреется до 20−22 выше нуля.
Метеоролог рассказал в мессенджере, что ветер будет северным со скоростью 4−9 метра в секунду.
Атмосферное давление вырастет до 751 мм рт. ст., что превышает норму.
Столицу также могут ожидать кратковременные дожди.
Температура воздуха по области составит от 18 до 23 тепла.
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