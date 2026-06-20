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Синоптик Леус рассказал, какую погоду ждать в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сказал, что днем 20 июня воздух в Москве прогреется до 20−22 выше нуля.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сказал, что днем 20 июня воздух в Москве прогреется до 20−22 выше нуля.

Метеоролог рассказал в мессенджере, что ветер будет северным со скоростью 4−9 метра в секунду.

Атмосферное давление вырастет до 751 мм рт. ст., что превышает норму.

Столицу также могут ожидать кратковременные дожди.

Температура воздуха по области составит от 18 до 23 тепла.

Читайте материал «Синоптик рассказал, когда интенсивность дождей в Москве постепенно снизится».

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