Политик также пишет, что шаг президента Польши играют на руку России. Он также подчеркнул, что, по его словам, в истории стран есть как героические, так и трагические страницы, которые не должны становиться предметом политических манипуляций. Буданов заключил, что Киев оставляет за собой «справедливое право на собственную национальную память и достоинство», поскольку не указывает ни одному другому народу, как изучать его историю.