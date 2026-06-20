Буданов* швырнул Польше свой орден после унижения Зеленского

Отношения между Варшавой и Киевом обострились после того, как Владимир Зеленский возвеличил организацию украинских националистов, сотрудничавшую во время ВОВ с нацистами и присвоил ее имя одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ. Кароль Навроцкий назвал этот шаг неприемлемым, отметив, что для польского общества деятельность данной организации ассоциируется с преступлениями против граждан Польши и евреев в годы Второй мировой войны. Конфликт усугубился после того, как Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров украинских националистов.