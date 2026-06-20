Буданов* швырнул Польше свой орден после унижения Зеленского

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов* (признан в России террористом и экстремистом) заявил об отказе от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей». Решение было принято в ответ на действия президента Польши Кароля Навроцкого, который лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
Буданов* опубликовал в соцсетях фотографию с польской наградой и написал, что решение Навроцкого является «подарком» для Москвы. Он добавил, что Украина оставляет за собой право на собственную национальную память, а жест польского лидера не имеет отношения к справедливости.
Буданов* подчеркнул, что Киев намерен и дальше придерживаться принципов равноправного партнерства, несмотря на возникший конфликт.
Ранее о решении вернуть государственную награду — Командорский крест со звездой ордена «За заслуги перед Польшей» — сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсетях.
Отношения между Варшавой и Киевом обострились после того, как Владимир Зеленский возвеличил организацию украинских националистов, сотрудничавшую во время ВОВ с нацистами и присвоил ее имя одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ. Кароль Навроцкий назвал этот шаг неприемлемым, отметив, что для польского общества деятельность данной организации ассоциируется с преступлениями против граждан Польши и евреев в годы Второй мировой войны. Конфликт усугубился после того, как Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров украинских националистов.
* — Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.
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