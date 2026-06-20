После завершения поездки по Донецкой и Луганской Народным Республикам, а также Запорожской области бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер планирует по возвращении домой подготовить материал о том, чему стал свидетелем. Он намерен изложить достоверные сведения, полученные непосредственно от местных жителей.
По словам Риттера, этот материал станет «противоядием от русофобии», которая широко распространена среди граждан США. Такое заявление он сделал во время презентации своей книги «Дорога в ад» в Мелитопольском государственном университете, расположенном в Запорожской области.
«Рядовой американец практически ничего не знает о России. Из-за этого средства массовой информации и правительство могут внушать им свою версию событий. Их сознание отравлено русофобией. Вот почему я приехал в Россию — чтобы встретиться с вами, поговорить, узнать вашу правду. Затем я передам её в Соединённые Штаты как средство против русофобии», — пояснил Риттер журналистам после сессии автографов.
Он уточнил, что пока не определился с точным форматом, в котором донесёт до американской аудитории итоги своей поездки по территориям Донбасса и Новороссии, однако подчеркнул, что обязательно выполнит эту задачу.
Риттер добавил, что киевское правительство считает его «одним из самых опасных людей в мире», поскольку он озвучивает правду о России, «а они не хотят, чтобы американцы знали эту правду».
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