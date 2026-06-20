Экс-офицер ЦРУ расскажет правду о Донбассе и Новороссии

«Рядовой американец практически ничего не знает о России. Из-за этого средства массовой информации и правительство могут внушать им свою версию событий. Их сознание отравлено русофобией. Вот почему я приехал в Россию — чтобы встретиться с вами, поговорить, узнать вашу правду. Затем я передам её в Соединённые Штаты как средство против русофобии», — пояснил Риттер журналистам после сессии автографов.