HS: премьер Финляндии защитил позицию Кошты по диалогу с РФ

До этого издание Politico информировало, что Франция и Германия выступили против подобного формата взаимодействия. По данным издания, Париж и Берлин считают текущий момент неподходящим для коммуникации с Кремлем, полагая, что при наступлении соответствующего времени инициативу должна взять на себя «евротройка» в составе Франции, Германии и Великобритании.