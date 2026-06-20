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HS: премьер Финляндии защитил позицию Кошты по диалогу с РФ

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил несогласие с позицией своего латвийского коллеги Андриса Кулбергса относительно действий председателя Европейского совета Антониу Кошты по вопросу переговоров с Россией. Об этом сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

Источник: AP 2024

В ходе общения с журналистами Орпо отказался давать негативную оценку действиям Кошты и оспорил прозвучавшее ранее заявление Кулбергса о нецелесообразности сохранения дипломатических каналов с российской стороной.

«Я понимаю критику (Кошты. — Прим. ред.), но, с другой стороны, я также понимаю, что хорошо иметь открытый дипломатический канал», — заявил Орпо, комментируя высказывания Кулбергса.

Как уточнил финский премьер, он был проинформирован о состоявшемся разговоре Кошты с представителями России уже после его завершения. При этом Орпо отметил, что глава Евросовета заверил его в отсутствии каких-либо предметных переговоров.

«Мы не заманиваем Россию за стол переговоров, и не Европе решать, начинать ли переговоры», — резюмировал политик.

Ранее, 27 марта, агентство Bloomberg сообщило, что Антониу Коште пришлось давать объяснения лидерам стран Евросоюза в связи с попытками наладить контакты с Москвой.

До этого издание Politico информировало, что Франция и Германия выступили против подобного формата взаимодействия. По данным издания, Париж и Берлин считают текущий момент неподходящим для коммуникации с Кремлем, полагая, что при наступлении соответствующего времени инициативу должна взять на себя «евротройка» в составе Франции, Германии и Великобритании.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял о готовности Москвы начать переговоры с Европой, однако подчеркивал, что Россия не намерена торопиться с этим процессом.

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