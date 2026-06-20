Президент Маркос рассказал, как Путин удивился филиппинцам в Иркутске

— Я услышал от президента Путина очень забавный комментарий. Я рассказывал о филиппинцах в Иркутске. Он спросил: «Что филиппинцы делают в Иркутске? Там же так холодно. Вы же не привыкли к холоду». Но мы народ очень легко приспосабливающийся, поэтому я уверен, что они найдут там множество интересных занятий, — рассказал Маркос-младший в интервью телеканалу RT.