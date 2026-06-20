Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший в пятницу, 19 июня, рассказал, что президент России Владимир Путин удивился тому, что филиппинцы посещают Иркутск.
Филиппинский политик отметил, что в России можно многое увидеть и узнать, и в шутку призвал не удивляться, если в Москве, Санкт-Петербурге, во Владивостоке и в Иркутске станет больше филиппинцев.
— Я услышал от президента Путина очень забавный комментарий. Я рассказывал о филиппинцах в Иркутске. Он спросил: «Что филиппинцы делают в Иркутске? Там же так холодно. Вы же не привыкли к холоду». Но мы народ очень легко приспосабливающийся, поэтому я уверен, что они найдут там множество интересных занятий, — рассказал Маркос-младший в интервью телеканалу RT.
В апреле 2025 года немецкий инженер по имени Мартин, который приехал в Россию из Баварии, рассказал, что ожидал столкнуться в России с настоящим мраком, но постоянно видел только ухоженные города и улыбчивых людей. По итогам визита в страну немец полностью потерял прежнюю картину жизни в России, навязанную немецкими СМИ.