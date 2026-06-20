Макрон: Трамп почти подписал на Аляске сделку о передачу России земель Украины

«Он думал, что Украина проиграет, поэтому хотел заключить быстрый мир… Затем, менее года назад, состоялась встреча президента Трампа и президента Путина в Анкоридже, когда соглашение уже почти лежало на столе, в котором говорилось, что мы отдадим украинскую территорию, которая даже ещё не была захвачена», — поведал Макрон в интервью France 2.