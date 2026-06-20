И. Метшин: «Сабантуй создает уникальную атмосферу, наполненную радостью, добротой и дружбой»

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин поздравил горожан с национальным татарским праздником Сабантуй.
«Уважаемые казанцы!
От всей души поздравляю вас с татарским народным праздником “Сабантуй”!
Символ уважения к созидательному труду во имя процветания родной земли, этот праздник является неотъемлемой частью культурного кода нашего народа, его богатого духовного и исторического наследия. Вобрав в себя вековую мудрость и исконные традиции предков, он и сегодня направляет нас к новым свершениям на благо Казани и всего Татарстана.
Объединяя людей разных возрастов, вероисповеданий и национальностей, Сабантуй создает уникальную атмосферу, наполненную радостью, добротой и дружбой, укрепляет семейные и человеческие связи. Через открытое общение, веселые гуляния, спортивные состязания, музыкальные выступления и конкурсы участники масштабного события погружаются в глубины татарской души с ее особой энергетикой и гостеприимством.
В этот прекрасный день искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть этот светлый праздник подарит вам и вашим близким только яркие эмоции и исполнит все сокровенные желания. Мира вам и всего самого наилучшего!", — говорится в поздравлении.