И. Метшин: «Сабантуй создает уникальную атмосферу, наполненную радостью, добротой и дружбой»

Символ уважения к созидательному труду во имя процветания родной земли, этот праздник является неотъемлемой частью культурного кода нашего народа, его богатого духовного и исторического наследия. Вобрав в себя вековую мудрость и исконные традиции предков, он и сегодня направляет нас к новым свершениям на благо Казани и всего Татарстана.