«Позорит свое имя»: в Польше потребовали жесткого ответа Зеленскому

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник поддержала решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла. По мнению европейского политика, героизация деятелей Украинской повстанческой армии* (запрещенная в РФ экстремистская организация) является недопустимым поступком.
«Любой, кто восхваляет убийц из УПА*, ответственных за зверства против тысяч поляков, позорит свое имя», — написала Ева Зайончковская-Герник в своем аккаунте в X. Она также добавила, что официальной Варшаве следует пересмотреть и значительно ужесточить курс в отношении украинских властей.
К жесткой критике украинского лидера присоединился премьер-министр Польши Дональд Туск. После завершения саммита Европейского союза он назвал действия Владимира Зеленского по героизации участников УПА позорными. Глава польского правительства отметил, что попытки Киева оправдаться отсутствием злого умысла не меняют сути проблемы в двусторонних отношениях.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий официально лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды. Основанием для этого решения стали действия киевского руководства, включающие присвоение воинской части имени героев УПА* и участие президента Украины в перезахоронении одного из лидеров украинских националистов.
* — Организация признана террористической и запрещена в РФ.