«Позорит свое имя»: в Польше потребовали жесткого ответа Зеленскому

«Любой, кто восхваляет убийц из УПА*, ответственных за зверства против тысяч поляков, позорит свое имя», — написала Ева Зайончковская-Герник в своем аккаунте в X. Она также добавила, что официальной Варшаве следует пересмотреть и значительно ужесточить курс в отношении украинских властей.