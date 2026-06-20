Мирошник обвинил ВСУ и Запад в гуманитарной катастрофе в Алёшках

Напомним, что ранее Киев предложил России организовать локальное перемирие для эвакуации мирных жителей из Алешек. Якобы ситуация там «на грани гуманитарной катастрофы». Но губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал эти заявления лицемерием. Он отметил, что именно украинские военные атакуют все машины с грузами, которые направляются в город.