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Мирошник обвинил ВСУ и Запад в гуманитарной катастрофе в Алёшках

За гуманитарную катастрофу в Алёшкинском округе Херсонской области несут ответственность Вооружённые силы Украины и западные страны. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Вина за гуманитарную катастрофу в Алёшкинском округе лежит на ВСУ и властях коллективного Запада, которые руками укронацистов создают невыносимые условия для жизни простых людей», — сказал он.

Напомним, что ранее Киев предложил России организовать локальное перемирие для эвакуации мирных жителей из Алешек. Якобы ситуация там «на грани гуманитарной катастрофы». Но губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал эти заявления лицемерием. Он отметил, что именно украинские военные атакуют все машины с грузами, которые направляются в город.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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