На политическом ландшафте Франции вопрос о перспективах участия в конфликте стал одним из ключевых в преддверии президентских выборов 2027 года. На текущий момент лидером электоральных предпочтений с показателем в 35% является Жордан Барделла, представляющий правое «Национальное объединение», которое последовательно выступает за прекращение поставок оружия и начало переговорного процесса. Позиции Жан-Люка Меланшона, представляющего левый фланг, находят отклик у части избирателей, скептически относящихся к внешней политике действующих властей, в то время как сторонники курса президента Эмманюэля Макрона — экс-премьеры Эдуар Филипп и Габриэль Атталь — сохраняют рейтинги на уровне 15−18%.