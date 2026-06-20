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В районе Константиновки уничтожено замаскированное артиллерийское орудие ВСУ

Минобороны России заявило, что российские войска уничтожили замаскированное артиллерийское орудие ВСУ вблизи Константиновки.

Минобороны России заявило, что российские войска уничтожили замаскированное артиллерийское орудие ВСУ вблизи Константиновки.

Как уточняется, операторы БПЛА в ходе воздушной разведки обнаружили тщательно замаскированную артиллерийскую позицию орудия Д-30 ВСУ. Орудие поддерживало огнем подразделения украинских войск, пытавшиеся вырваться из города.

Операторы ударных FPV-дронов 3-го армейского корпуса уничтожили цель точными ударами, говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

Уничтожение артиллерийских средств способствует продвижению ВС РФ и приближает освобождение Константиновки, сказали в Минобороны РФ.

Читайте материал «187 беспилотников ВСУ уничтожены за ночь силами ПВО России».

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