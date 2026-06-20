В районе Константиновки уничтожено замаскированное артиллерийское орудие ВСУ

Минобороны России заявило, что российские войска уничтожили замаскированное артиллерийское орудие ВСУ вблизи Константиновки.
Как уточняется, операторы БПЛА в ходе воздушной разведки обнаружили тщательно замаскированную артиллерийскую позицию орудия Д-30 ВСУ. Орудие поддерживало огнем подразделения украинских войск, пытавшиеся вырваться из города.
Операторы ударных FPV-дронов 3-го армейского корпуса уничтожили цель точными ударами, говорится в заявлении российского оборонного ведомства.
Уничтожение артиллерийских средств способствует продвижению ВС РФ и приближает освобождение Константиновки, сказали в Минобороны РФ.
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