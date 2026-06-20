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Почти 10 тысяч военных: для чего Япония и США начали учения

В южной части Японии стартовали крупные совместные манёвры Resolute Dragon-26. По данным телеканала TBS, они охватывают 23 полигона, расположенных на островах Кюсю и Окинава.

В южной части Японии стартовали крупные совместные манёвры Resolute Dragon-26. По данным телеканала TBS, они охватывают 23 полигона, расположенных на островах Кюсю и Окинава.

Общее число задействованных военнослужащих достигает 9,6 тыс. человек. Основная задача манёвров — совершенствование навыков защиты островных территорий и отработка тактического взаимодействия.

В учениях принимают участие силы самообороны Японии, а также американские военные из трёх родов войск: сухопутных, морских и воздушных.

Это уже шестой по счёту подобный манёвр. В нынешнем году к нему впервые подключились корабли морской транспортной группы японских сил самообороны, а также подразделение, обслуживающее новые береговые противокорабельные ракетные комплексы «тип 25» — их развернули в марте.

На церемонии открытия командующий западным направлением Сэйдзи Ториуми подчеркнул, что эти учения имеют большое значение и воплощают принцип «защита западных — защита Японии». Манёвры завершатся 30 июня.

В японских городах Наха и Окинава задержаны солдаты армии США.

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