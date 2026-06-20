Почти 10 тысяч военных: для чего Япония и США начали учения

Это уже шестой по счёту подобный манёвр. В нынешнем году к нему впервые подключились корабли морской транспортной группы японских сил самообороны, а также подразделение, обслуживающее новые береговые противокорабельные ракетные комплексы «тип 25» — их развернули в марте.