В России заблокировали почти 2 миллиона sim-карт за год

С момента введения в России законодательства, направленного на борьбу с телефонным мошенничеством, граждане самостоятельно заблокировали порядка двух миллионов SIM-карт. Такую информацию озвучил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
По его словам, с момента запуска соответствующей услуги прошло чуть более года. За этот период к ней обращались 200 миллионов раз. В результате жителями страны было заблокировано почти два миллиона SIM-карт, — написал Володин в своем Telegram-канале «Макс».
Он также напомнил, что первый пакет антифрод-мер заработал с 1 апреля 2025 года. В числе предусмотренных нововведений — ограничение на количество SIM-карт, оформленных на одного человека (не более 20 штук). Дополнительно на портале «Госуслуги» появилась возможность проверить, сколько телефонных номеров зарегистрировано на пользователя.
Помимо этого, у граждан появилась опция самостоятельно запретить заключение договоров на оказание услуг мобильной связи. За девять месяцев действия этой функции её оформили 1,8 миллиона человек, — уточнил Володин.
«Эти цифры свидетельствуют о том, что ранее принятые решения оказались востребованными и дали результат. Введённые правила помогают ограждать людей от мошенников, а также уменьшают вероятность совершения незаконных действий с использованием мобильных номеров», — резюмировал председатель Госдумы.