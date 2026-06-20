«Радикальна позиция»: В РАН сочли раскол в Европе стимулом для переговоров с Россией

Напомним, по данным Bloomberg, глава ЕС Антониу Кошта связался с Кремлём для обсуждения возможности диалога с Владимиром Путиным по украинскому вопросу. Однако страны Балтии пришли в ярость из-за контактов Кошты с РФ. Германия и Франция также выступили против попыток руководства Евросоюза наладить контакты с Россией.