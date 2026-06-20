«Переговорный процесс всегда подразумевает компромисс и сближение позиций сторон, а позиция европейцев достаточно радикальна — Россия должна капитулировать», — подчеркнул политолог в беседе с телеканалом «Звезда».
При этом он допустил появление отдельных частных инициатив со стороны некоторых европейских стран. Отказ Франции и Германии от диалога эксперт связал с воинственным настроем Берлина и стремлением Парижа укрепить роль ядерного лидера в Европе.
Напомним, по данным Bloomberg, глава ЕС Антониу Кошта связался с Кремлём для обсуждения возможности диалога с Владимиром Путиным по украинскому вопросу. Однако страны Балтии пришли в ярость из-за контактов Кошты с РФ. Германия и Франция также выступили против попыток руководства Евросоюза наладить контакты с Россией.
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