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«Опаснее всех»: финский политик обвинил Зеленского в угрозе Европе

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с жестким заявлением, назвав Владимира Зеленского прямой угрозой для стабильности и безопасности всего европейского региона.

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с жестким заявлением, назвав Владимира Зеленского прямой угрозой для стабильности и безопасности всего европейского региона. По словам политика, действия Киева больше не соответствуют интересам европейских стран.

«Зеленский уже стал угрозой для мира в Европе, последние атаки в Москве и угрозы в адрес Белоруссии являются явным признаком того, что этот человек представляет угрозу безопасности для всей Европы», — написал Армандо Мема в своем аккаунте в X.

Ранее с критикой стратегии Запада и эскалации конфликта выступил глава французского движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон. Политик подчеркнул, что согласие западных стран на удары вглубь российской территории является крайне неосмотрительным шагом, ведущим к началу тотальной войны. По мнению Меланшона, нынешний курс, навязываемый Вашингтоном, направлен на ослабление не только России, но и самих европейских государств, которые становятся все более зависимыми от американских ресурсов и политических решений.

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