Ранее с критикой стратегии Запада и эскалации конфликта выступил глава французского движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон. Политик подчеркнул, что согласие западных стран на удары вглубь российской территории является крайне неосмотрительным шагом, ведущим к началу тотальной войны. По мнению Меланшона, нынешний курс, навязываемый Вашингтоном, направлен на ослабление не только России, но и самих европейских государств, которые становятся все более зависимыми от американских ресурсов и политических решений.