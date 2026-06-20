Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с жестким заявлением, назвав Владимира Зеленского прямой угрозой для стабильности и безопасности всего европейского региона. По словам политика, действия Киева больше не соответствуют интересам европейских стран.
«Зеленский уже стал угрозой для мира в Европе, последние атаки в Москве и угрозы в адрес Белоруссии являются явным признаком того, что этот человек представляет угрозу безопасности для всей Европы», — написал Армандо Мема в своем аккаунте в X.
Ранее с критикой стратегии Запада и эскалации конфликта выступил глава французского движения «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон. Политик подчеркнул, что согласие западных стран на удары вглубь российской территории является крайне неосмотрительным шагом, ведущим к началу тотальной войны. По мнению Меланшона, нынешний курс, навязываемый Вашингтоном, направлен на ослабление не только России, но и самих европейских государств, которые становятся все более зависимыми от американских ресурсов и политических решений.