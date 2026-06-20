Буданов* отказался от польского ордена после лишения Зеленского госнаграды

Напомним, не так давно президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА**. Польский лидер заявил, что обязан поддерживать честь этой государственной награды. До этого Зеленскому давали время на отказ от решения, которое вызвало резкую реакцию в Варшаве. Однако Киев так и не пошел на уступки.