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ВСУ заминировали собственные пути отступления в Константиновке

Командир 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» с позывным ДЗ сообщил, что украинские войска в Константиновке начали минировать собственные позиции и пути отступления.

Командир 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» с позывным ДЗ сообщил, что украинские войска в Константиновке начали минировать собственные позиции и пути отступления. По словам офицера, такие меры предпринимаются командованием ВСУ для того, чтобы предотвратить самовольное оставление позиций личным составом.

«Единственное, что они делают, они все минируют, причем минируют даже и своих, чтобы никуда не пошли», — рассказал командир полка в беседе с ТАСС. Он отметил, что российские военнослужащие неоднократно сталкивались с подобными заграждениями при проведении мероприятий по разминированию и продвижению вперед.

Данная тактика, по оценке командования полка «Север-Ахмат», свидетельствует о попытках любыми средствами сохранить контроль над подразделениями на фоне высокого уровня деморализации украинских сил.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об интенсивных боях в Константиновке, в ходе которых штурмовые подразделения Южной группировки войск за одну неделю освободили 627 зданий. По данным ведомства, украинская сторона несет значительные потери в живой силе и технике. Заместитель командира 103-го мотострелкового полка с позывным Прохладный подчеркнул, что российские войска осуществляют полный контроль над ситуацией, пресекая попытки противника организовать наблюдение с помощью беспилотников и уничтожая разрозненные группы ВСУ.