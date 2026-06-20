Командир 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» с позывным ДЗ сообщил, что украинские войска в Константиновке начали минировать собственные позиции и пути отступления. По словам офицера, такие меры предпринимаются командованием ВСУ для того, чтобы предотвратить самовольное оставление позиций личным составом.
«Единственное, что они делают, они все минируют, причем минируют даже и своих, чтобы никуда не пошли», — рассказал командир полка в беседе с ТАСС. Он отметил, что российские военнослужащие неоднократно сталкивались с подобными заграждениями при проведении мероприятий по разминированию и продвижению вперед.
Данная тактика, по оценке командования полка «Север-Ахмат», свидетельствует о попытках любыми средствами сохранить контроль над подразделениями на фоне высокого уровня деморализации украинских сил.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило об интенсивных боях в Константиновке, в ходе которых штурмовые подразделения Южной группировки войск за одну неделю освободили 627 зданий. По данным ведомства, украинская сторона несет значительные потери в живой силе и технике. Заместитель командира 103-го мотострелкового полка с позывным Прохладный подчеркнул, что российские войска осуществляют полный контроль над ситуацией, пресекая попытки противника организовать наблюдение с помощью беспилотников и уничтожая разрозненные группы ВСУ.