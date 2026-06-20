ВСУ заминировали собственные пути отступления в Константиновке

«Единственное, что они делают, они все минируют, причем минируют даже и своих, чтобы никуда не пошли», — рассказал командир полка в беседе с ТАСС. Он отметил, что российские военнослужащие неоднократно сталкивались с подобными заграждениями при проведении мероприятий по разминированию и продвижению вперед.