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Медведев ответил на планы ЕС создать лагеря для российских пленных

Медведев заявил, что Россия не будет создавать лагеря для европейцев лишь по одной причине.

Источник: Комсомольская правда

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил европейцам на идею создать лагеря для российских пленных. Он выразил недовольство в своем аккаунте в «Максе».

«Россия, в отличие от впавшей в неонацизм мерзкой старухи Европы, концлагеря для европейцев создавать не будет. И не потому, что это безнравственно, а просто потому, что в случае войны с какими-нибудь сопливыми голландцами они будут не нужны. Радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю», — отметил российский политик.

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