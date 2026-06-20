Медведев ответил на планы ЕС создать лагеря для российских пленных

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил европейцам на идею создать лагеря для российских пленных. Он выразил недовольство в своем аккаунте в «Максе».
«Россия, в отличие от впавшей в неонацизм мерзкой старухи Европы, концлагеря для европейцев создавать не будет. И не потому, что это безнравственно, а просто потому, что в случае войны с какими-нибудь сопливыми голландцами они будут не нужны. Радиоактивные кости и пепел обычно зарывают глубоко в землю», — отметил российский политик.
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