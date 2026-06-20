Российские разведчики сбежали из плена ВСУ через несколько минут после захвата

По его словам, инцидент произошёл во время боя в лесополосе, где подразделение попало под обстрел и укрылось в траншее. После серии взрывов бойцы столкнулись с украинским военнослужащим, который попытался их захватить.
«Зашли в посадку, начался обстрел… говорим, типа, сдаёмся», — рассказал Григоренко, описывая момент контакта.
Далее, по его словам, он воспользовался ситуацией и вместе с напарником смог вырваться из окопа и покинуть место столкновения. Военнослужащий отметил, что эпизод занял всего несколько минут.
Ранее российский боец с позывным Ржавый рассказал, как его спасло пробитое колесо машины. Он заезжал на позицию на «Ниве», но проколол колесо и не мог ехать дальше. Машину накрыли маскировочной сетью, но FPV-дрон противника заметил её и отработал. Однако внутри уже никого не было — бойцы успели выгрузить всё оборудование.
Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.