Трамп: сохранение России в G8 могло предотвратить кризис на Украине

Как утверждает господин Трамп, участия России в G8 не хотел тогдашний американский президент Барак Обама, а также «еще один или два» лидера. «Вероятно, войны с Россией и Украиной не было бы, если бы они это сделали, но Обама не хотел видеть Путина там… Раньше это была “Большая восьмерка”. Было бы намного лучше, если бы они сохранили ее в таком виде», — сказал он в интервью Axios.