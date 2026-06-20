«Тяга из XV века»: Всплыла «казачья» деталь об украинских подрывниках «Северных потоков»

Об этом сообщает RT со ссылкой на книгу журналиста Бояна Панчевски «Заговор “Северного потока”: Величайший саботаж в истории». Автор рассматривает участников предполагаемой операции через призму культурно-исторических аналогий, связывая их поведенческие черты с традициями воинских сообществ прошлого.
«Панчевски настаивает, что предполагаемые диверсанты унаследовали свою тягу к риску от запорожских казаков XV века», — пишут журналисты.
Напомним, аварии на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье о международном терроризме. Власти Германии, Дании и Швеции заявили, что рассматривают версию умышленной диверсии. Однако уцелевшая ветка газопровода «Северный поток» технически исправна и может начать транспортировку топлива в любой момент, заявил президент России Владимир Путин.
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